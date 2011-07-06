Між Україною і Росією курсуватимуть три нові потяги

Москва. Між Україною і Росією будуть введені нові потяги.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Російській Федерації повідомили в прес-службі «Російських залізниць».

«Між залізничними адміністраціями досягнута домовленість про призначення нових потягів в повідомленні Россия—україна. На Російських залізницях формуватимуться потяги №223/224 Ростов — Сімферополь і №515/516 Казань — Сімферополь (дитячий). Залізниці України сформують потяг №543/544 Білгород-Дністровський — Москва (дитячий)», - мовиться в повідомленні.

Наголошується, що в графіці руху 2011-2012 рр. в повідомленні Росії з країнами СНД передбачено призначення 212 пар потягів, зокрема 192 пари прямих і 20 пар транзитних пасажирських потягів. Кількість потягів формування Російських залізниць складає 87 пар, зокрема 73 пари прямих і 14 пар транзитних потягів. На сумісному обслуговуванні РЖД із залізничними адміністраціями СНД знаходитимуться 8 пар потягів.