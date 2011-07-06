Дніпропетровська дитяча залізниця відзначила 75 років від дня заснування

Сьогодні перша в Україні дитяча залізниця - Дніпропетровська відзначила 75 років від дня заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на ДДЗ, яка розташована у парку ім. Лазаря Глоби, відбулася урочиста лінійка з участю юних залізничників з інших дитячих залізниць України.

З нагоди ювілею начальник головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці Михайло Головацький вручив колективу ДДЗ комп'ютерний клас.

За словами М. Головацького, Укзалізниці щорічно виділяє на діяльність 8 дитячих залізниць України до 8 млн. грн. У той же час, він відзначив, що фінансові надходження дитячих доріг України від пасажирських перевезень становлять 800 тис. грн. на рік.

Довідка УНІАН. Дніпропетровська дитяча залізниця була відкрита 6 липня 1936 і стала в Україні першою і другою в СРСР після Московської дитячої залізниці. За 75 років на Дніпропетровщині ДЗ пройшли навчання понад 50 тис. дітей, більшість з яких стали залізничниками.

Зараз на ДДЗ навчаються і працюють 720 школярів 6-11 класів. Дніпропетровська дитяча залізниця має довжину 2 км. Рух по дорозі здійснюють два потяги. Щорічно дорога перевозить 15 тис. дітей.