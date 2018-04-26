Техогляд скасували. Кому і скільки доведеться платити...

Активні дискусії в суспільстві щодо неспроможності обов`язкового технічного огляду легкових автомобілів і неодноразові спроби опозиції законодавчо його скасувати (чому наполегливо чинили опір провладні фракції), переформатовані в ініціативу Президента, реалізувалися. ВР скасувала обов`язковий техогляд для легкових авто, які використовуються не в комерційних цілях.

Депутати, які голосували «за», вважають, що вони ліквідували тіньові і корупційні схеми, які використовуються працівниками Державтоінспекції при проходженні техоглядів. І в цьому є частка правди. Ні для кого не є секретом, що близько 90% власників «залізного коня» отримують талони про техогляд без будь-яких перевірок за допомогою усталених «зв`язків». За висновками експертів, обсяг таких неофіційних платежів на рік становить близько 1 млрд. грн. Між тим, ДТП в Україні відбуваються в більшості випадків внаслідок порушень правил дорожнього руху, несправність автомобілів становить у таких випадкахменше 1%.

Самі ж автолюбителі коментують рішення парламенту таким чином: «Правильно зробили, що скасували. Копійчаний техогляд завжди закінчувався великою сумою, яка лягала чужому дядькові в погонах у кишеню. Але навряд чи все зміниться на краще. Тепер даішна паличка, незважаючи на те, що в законі є обмеження для правоохоронців на трасах, стане не золотою, а діамантовою. А що стосується технічного стану машин, то, як їздили труни по дорогах, так і будуть. Хто дивився за авто, той і буде це робити надалі. Страховики, швидше за все, піднімуть тарифи, та й видавати страховку будуть тільки після ТО. А в принципі, давно слід зайнятися не такою дрібницею, як техогляд, а культурою водіння. І не штрафувати треба за порушення, а думати, кому права видавати. А там корупція не рівня техогляду».

Що ж, є в чому розбиратися...

Техогляд на законодавчому рівні

Почнемо з головного. Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" обов`язковий техогляд скасовується для легкових автомобілів всіх типів, марок і моделей, причепів (напівпричепів) до них (крім автомобілів таксі і тих, які використовуються в комерційних цілях), мотоциклів, мопедів, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів - незалежно від терміну експлуатації, а також для легкових автомобілів, що використовуються в комерційних цілях, вантажних автомобілів незалежно від форми власності, вантажопідйомністю до 3,5 тонн, причепів до них, якщо термін їх експлуатації не перевищує 2 років.

Звільнення від проходження обов`язкового техогляду не стосуватиметься транспортних засобів, які використовуються для перевезень людей, вантажів, зокрема, небезпечних; легкові автомобілі, що використовуються в комерційних цілях, проходитимуть ТО кожні 2 роки, вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, таксі - щорічно , автобуси й автомобілі з небезпечними вантажами - двічі на рік.

При цьому встановлено точний перелік ситуацій, за яких ДАІ може зупиняти автомобіль, що обмежить випадки перевірок на дорогах і знизить кількість безпідставних зупинок.

Також встановлено, що для керування транспортним засобом тепер буде необхідно мати: посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а також страховий поліс цивільної відповідальності.

Крім того, скасовується наявний на сьогодні обов`язок водія мати при собі нотаріально завірене доручення на право керування автомобілем, маршрутний лист, документи на вантаж, що перевозиться.

Це означає, що навіть якщо автомобіль і не належить водієві за правом власності, для управління ним достатньо мати реєстраційний документ на машину. Тобто, передати автомобіль в користування можна буде за усною домовленістю.

Не забули депутати і про штрафи. Встановлено адміністративну відповідальність за несвоєчасне проходження ТО водіями транспортних засобів, що підлягають обов`язковому контролю (штраф від 340 грн. до 425 грн.), за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, який підлягає обов`язковому технічному контролю, без проведення перевірки його технічного стану (штраф від 1 700 грн. до 2 040 грн.), за укладення договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов`язковому технічному контролю, і видачу спеціального знака державного зразка без відповідного документа про технічну справність транспортного засобу (штраф від 1 700 грн. до 2 040 грн.).

Як уже говорилося, законопроект (№ 8397) поданий до Ради Президентом, тому ймовірність його підписання можна не обговорювати. Тобто, в дії нові правила ми побачимо найближчим часом.

Але, як вважає народний депутат Віктор Матчук(НУ), закон не зможе по-справжньому запрацювати через 30 днів з моменту його опублікування. На його переконання, за такий короткий термін уряд, зокрема, не зможе технічно забезпечити виконання пункту про скасування вимоги щодо обов`язкової наявності у водія довіреності на управління транспортним засобом.

«Законом передбачено, що водій, користуючись чужим автомобілем, може не пред`являти доручення. Таке правило, приміром, діє в Сполучених Штатах. Ось тільки в США кожна поліцейська машина обладнана терміналом, через який поліцейський може ввести номер і побачити, знаходиться цей автомобіль у розшуку, чи ні. Як ви думаєте, українські автомобілі ДАІ мають такі термінали? Очевидно, що ні. Прикінцеві положення закону зобов`язують Кабмін забезпечити наявність такої техніки за 30 днів. Ви собі можете уявити, по-перше, скільки це коштує, а по-друге, чи реально це зробити за 30 днів в такій державі як Україна, де взагалі немає централізованої бази даних, а є тільки регіональні бази», - підкреслює В. Матчук.

Він також сумнівається, що даний закон дасть змогу повністю припинити корупцію при проходженні техогляду для тих категорій автомобілів, для яких він залишиться обов`язковим. Це стосується і передачі повноважень з проведення техогляду певним суб`єктам господарювання.

«У законі не виписано, які вимоги будуть до цих суб`єктів, хто буде надавати право здійснення цієї перевірки. Разом з тим, у законі передбачено, що бланки актів обстеження автомобілів будуть документами суворої звітності. Але хто і в якому порядку буде продавати цим суб`єктам такі бланки? За якою ціною вони продаватимуться? Такі суб`єкти господарювання будуть мати доступ до загальнодержавної бази даних технічного контролю автомобілів. Хто і за якою ціною буде продавати доступ до цієї бази даних? Це все буде не безкоштовно», - зазначив депутат.

За його словами, саме діяльність таких суб`єктів господарювання є «вибухонебезпечною» і створює нові можливості для корупції.

«Вимоги до тих, хто надалі буде проводити техогляд, можна було прописати в законі. Тоді це було б публічно, це був би предмет відкритої дискусії у Верховній Раді. Замість цього в законі виписано, що це повинен зробити Кабінет Міністрів. І це вже буде внутрішній документ, який мало хто побачать», - вважає В. Матчук.

Є ще один аспект, який викликає масу питань. Як заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, після скасування техогляду «ми (держбюджет - авт.) втрачаємо півмільярда гривень, які отримувало ДАІ при його проведенні. Я вважаю, що в бюджеті знайдуть кошти для компенсації цих втрат».

Будемо сподіватися, що «знайдуть», знати б де...

Ринок страхування напередодні переділу

А тепер розберемося зі страховкою, яка має пряме відношення до технічного стану авто.

Як вважає голова правління страхової компанії "Брокбізнес" (Київ) Вадим Загребний, «якщо прийнятий депутатами закон, що передбачає скасування обов`язкового техогляду, набере чинності, а право на проведення техогляду отримають сертифіковані станції техобслуговування, то на ринок «автоцивілки» чекає переділ».

Він зазначив, що сьогодні ні для кого не є секретом, що найбільш масовий продаж обов`язкового страхування відповідальності автовласників відбувається під час проходження технічного огляду авто. «Агенти страховиків, що працюють біля ДАІ, втратять свій бізнес, а ось ті страхові компанії, які мають партнерські відносини з сертифікованими СТО, отримають значне збільшення обсягів продажів. На СТО автовласникові однозначно буде запропонований поліс «автоцивілки», від якого він не зможе відмовитись», - говорить В. Загребний.

Водночас, на його думку, прийняття цього закону ніяк не позначиться на КАСКО. За словами експерта, добровільне страхування автоКАСКО - саморегулюючий ринок. «Отже, зміна тарифів на цей вид страхування буде залежати тільки від зміни ринкової кон`юнктури, підвищення середньої збитковості і цін на запчастини та ремонтні роботи», - пояснює В.Загребний.

При цьому він підкреслює, що автовласникам, які страхуватимуть свій автомобіль, все одно доведеться проходити техогляд. «Жодна страхова компанія не візьме на страхування транспортний засіб, якщо не буде експертного висновку про стан автомобіля. Більше того, законом вводиться адміністративна відповідальність страховика у вигляді штрафу за продаж страховок без наявності у водія документів про технічну справність транспортного засобу, який підпадає під обов`язковий техконтроль», - зазначив глава правління СК "Брокбізнес".

Заступник голови правління АСК «ІНГО Україна» Олександр Миколенко також вважає, що скасування обов`язкового технічного огляду не вплине на вартість полісів страхування.

На його думку, «те обов`язкове ТО, яке було раніше, було неефективним. Приклад - димлячі й обшарпані на лисій гумі автомобілі на дорогах України з діючим талоном ТО на лобовому склі, що викликало у нас здивування, а іноді й просто усмішку. При цьому страховик зобов`язаний був видати на цей автомобіль поліс "автоцивілки". Зі зміною законодавства ситуація, сподіваюся, зміниться».

Водночас він відзначив, що, швидше за все, після скасування обов`язкового техогляду для того, щоб застрахуватися, автовласникам все ж потрібно буде надавати страховику довідку про стан автомобіля.

«Страхова компанія, що управляє своїми ризиками, не дозволить собі підтвердити справність такого автомобіля полісом "автоцивілки", тим більше КАСКО, і бути готовою нести відповідальність як безпосередньо за автомобіль, так і перед третіми особами», - підкреслив А. Миколенко.

Заступник віце-президента, директор департаменту розвитку регіональної мережі збуту СК «АХА Страхування» Андрій Аввакумов вважає, що повна відміна техогляду для автомобілів не є доцільною, а право проведення техогляду має бути передане СТО офіційних автодилерів.

На його думку, відбір СТО має проводитися за затвердженими критеріями, при цьому МВС до нього не повинне мати жодного відношення.

«Поки що незрозумілий механізм, як ці СТО будуть визначатися. Якщо знову це віддадуть на відкуп МВС, то це буде не зовсім правильно. Я вважаю, найоптимальніший механізм, якщо це буде в заявному порядку. Мають бути висунуті технічні вимоги, і це повинні в основному бути СТО офіційних дилерів. Неофіційні СТО навряд чи зможуть відповідати».

При цьому, за його словами, автовласники, які хочуть застрахуватися, мають бути готові до того, що страховик захоче перевірити історію обслуговування транспортного засобу.

«На жаль, в цьому проекті я не побачив системи, яка дасть можливість контролювати, що дійсно люди стежать за своїми машинами, проходять техогляд. У Росії, я вважаю, правильно зроблено те, що не можна купити поліс "автоцивілки", не пройшовши техогляд. У нас в законі прямої вказівки я на це не побачив», - зазначає А. Аввакумов.

Наприкінці хочеться додати, що закон про анулювання техогляду прийнятий максимально швидко (так у нас прийнято останнім часом), запрацює він теж незабаром, а от необхідну підготовку до нього проведуть пізніше. Парадокс? Ні, звичайна справа для України ...

Олена Бистрицька (УНІАН)