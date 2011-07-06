Кабмін посилив заходи безпеки при перевезенні людей

Кабінет міністрів посилив заходи безпеки в правилах перевезення людей.

Відповідну постанову № 708 від 29 червня розміщено на сайті уряду.

Зокрема, згідно з новими вимогами, на маршрут, який виходить за межі населеного пункту і протяжність якого становить понад 250 кілометрів, повинні направлятися два водії.

Замовник послуг зобов'язаний не пізніше ніж за сім робочих днів повідомляти автомобільному перевізнику про здійснення перевезення організованих груп дітей.

Автомобільний перевізник повинен не пізніше ніж за три робочі дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляти територіальному підрозділу Державтоінспекції про дату перевезення, подати ДАІ і замовнику послуг на узгодження і затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів.

Також замовник послуг зобов'язаний забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги, а керівника групи - телефонним зв'язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.