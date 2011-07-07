На залізничних вокзалах України дозволили проводити кіно- і відеозйомку

На залізничних вокзалах України, окрім службових приміщень, дозволено проводити кіно- і відеозйомку публічного призначення.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідні зміни внесено наказом № 294-Ц від 17 червня п.р. до наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України від 27 жовтня 2008 р. № 475-Ц «Про затвердження Правил пропускного режиму на залізницях, підприємствах і в установах залізничного транспорту».

Згідно з повідомленням, проведення зйомок дозволене за дотримання технології роботи вокзалів: знімальний процес не повинен перешкоджати пересуванню пасажирів по території вокзалу, посадці і висадці пасажирів, а також нести загрозу безпеки пасажирів і потягів.

За словами віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, заборона на відеозйомки скасована завдяки представникам ЗМІ, які звернули увагу на це питання.