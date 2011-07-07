Кіпрська Mansvell домовилася про придбання близько 70% данської авіакомпанії Cimber Sterling

Данська авіакомпанія Cimber Sterling уклала угоду з Mansvell Enterprises Ltd (Кіпр), згідно з якою кіпрська компанія викупить понад 110 млн. акцій Cimber Sterling, емісія яких буде проведена, за 165 млн. данських крон (близько 31,67 млн. дол. США).

Як зазначається у прес-релізі данської авіакомпанії, переданому УНІАН, це придбання зробить Mansvell власником близько 70% акцій перевізника.

Дана угода підписана з метою довгострокового зміцнення капітальної бази і стратегічних позицій на ринку Cimber Sterling.

Згідно з повідомленням, загальні збори акціонерів Cimber Sterling ще повинні затвердити збільшення капіталу авіакомпанії шляхом випуску акцій, крім того, затвердження Mansvell як мажоритарного акціонера Cimber Sterling має провести Данське агентство з транспорту.

Про позачергові збори акціонерів буде оголошено додатково, проте в Cimber Sterling зазначають, що діалоги з акціонерами вже розпочато, і вони показують, що необхідні узгодження будуть одержані до зборів. Основні акціонери Cimber Sterling, які володіють 46% акцій, вже взяли на себе зобов`язання голосувати за додатковий випуск акцій.

Якщо умови угоди будуть виконані і буде проведена емісія акцій, Mansvell стане новим мажоритарним акціонером у Cimber Sterling, маючи у власності приблизно 70%, зазначається у повідомленні. Унаслідок цього Mansvell зобов`язується зробити офіційну пропозицію про поглинання відповідно до чинного законодавства Данії, одержавши спеціальний дозвіл від данського фінансового наглядового органу.

Як повідомляється, Mansvell нещодавно придбала шведську регіональну авіакомпанію Skyways, що базується у Стокгольмі, і City Airline, що базується у Гетеборзі. Ці придбання і зміцнення капітальної бази Cimber Sterling дозволять Mansvell створити провідну скандинавську регіональну авіакомпанію, наголошується у повідомленні перевізника.

Нагадаємо, за повідомленнями ряду українських ЗМІ, акціонером Mansvell є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, який володіє в Україні авіакомпаніями "АероСвіт", "Дніпроавіа", "Донбасаеро".