Скасування обов'язкового техогляду зробить неефективним продаж полісів «через МРЕО» - експерт

Відміна обов`язкового техогляду для певної категорії транспортних засобів зробить неефективним продаж полісів за посередництва МРЕО (міжрайонних реєстраційнj-екзаменаційних відділів ДАІ) і підвищить конкуренцію на страховому ринку.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила начальник управління методології і андеррайтингу УСК «Гарант-Авто» Інесса ЗДАНЕВИЧ.

Вона вважає, що прийнятий Верховною Радою закон про відміну обов`язкового техогляду не вплине на крупних страховиків, при цьому декілька змінить долі гравців на ринку ОСАГО за рахунок перерозподілу полісів, які раніше продавалися «через МРЕО».

«Відміна обов`язкового техогляду практично не вплине на роботу крупних роздрібних компаній, тобто основних гравців страхового ринку. Ухвалення цього закону в першу чергу відіб`ється на компаніях, які продавали поліси ОСАГО за посередництва компетентних органів, що видавали талони про проходження техогляду, - відзначила І.Зданевіч. - Простіше кажучи, водій для «гарантованого» проходження техогляду повинен був придбати поліс ОСАГО (як правило, короткостроковий) в тій компанії, куди його направляв співробітник МРЕО. З ухваленням нового закону цей «канал продажів» буде неефективним. В цілому це стане додатковим стимулом для збільшення конкуренції і оздоровлення ринку".

При цьому, по словах І.Зданевіч, відміна техогляду, швидше за все, не вплине на вартість полісів, оскільки і сьогодні відсутність або наявність техогляду не є чинником, що визначає ціну страховки.

«Рішення ніяк не повинне вплинути на ціну полісів КАСКО і ОСАГО, оскільки на сьогоднішній день наявність або відсутність техогляду ніяк не впливає на формування ціни страхового поліса», - повідомила вона.

Експерт підкреслила, що, по суті, ризики страховиків з ухваленням цього закону не зміняться, оскільки і раніше якість проходження техогляду не гарантувала технічну справність автомобіля.

«Ризики для страхових компаній істотно не зміняться, відповідно, немає підстав для підвищення тарифів» - сказала І.Зданевіч.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Законом відміняється обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, і істотно спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державна автоінспекція МВС України усунена від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів, ці повноваження передані суб`єктам господарювання.

Відповідні зміни внесені до законів "Про дорожній рух", "О автомобільному транспорті", "Про міліцію", "О обов`язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхування", а також до Цивільного кодексу України, Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його публікації.