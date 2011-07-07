«Укртелеком» планує до кінця літа відкрити понад 20 центрів продажів і обслуговування

Компанія «Укртелеком» планує до кінця літа відкрити понад 20 універсальних центрів продажів послуг та обслуговування клієнтів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У нових центрах буде представлений весь комплекс інноваційних та популярних послуг компанії.

Згідно з повідомленням, 6 липня перші такі центри відкриті в Миколаєві і Херсоні.

Як зазначила в.о. заступника голови Правління «Укртелекому» з питань маркетингу та продажу послуг Ірена ЛИСАК, компанія виходить «на принципово новий якісний рівень» сервісної підтримки абонентів. За її словами, одним з основних пріоритетів сьогодні є «перетворення «Укртелекому» в компанію, яка орієнтована на клієнта», і відкриття універсальних центрів - це «лише перший серйозний крок у цьому напрямку».

ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку зв'язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв'язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) і пр.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" в 2010 році склав 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. в 2009 році.