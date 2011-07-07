НКРЗ видала ліцензії 14 операторам у сфері телекомунікацій

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) прийнято рішення про видачу 10 ліцензій на здійснення послуг у сфері телекомунікацій та 4 ліцензії на користування радіочастотним ресурсом (РЧР).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Зокрема, НКРЗ ухвалила рішення про видачу ліцензій на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж у мм. Харків, Суми, Полтава, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк - ТОВ «Аутсорсинг енд менеджмент телекомьюнікейшнс» (компанії також видана ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації проводового радіомовлення в цих містах); в Харкові і смт. Кулиничі Харківської області - ТОВ «Телерадіокомпанія« Епсілон ТВ »; на території м. Запоріжжя - підприємству «Добробут». Ліцензію на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації ефірного телемовлення на території м. Рівне отримало ТОВ «Телерадіокомпанія «Зоря». ТОВ Крім того, у зв'язку зі зміною найменування та місцезнаходження юридичної особи Компанії «Промтелеком» переоформлено ліцензію на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів на території Донецька і Донецької області. ТОВ «Укрком» продовжений термін дії ліцензії на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10 000 на території Одеської області.

Комісія також відмовила компанії «Київстар» у можливості продовження терміну дії ліцензії на надання послуг стільникового мобільного зв'язку на базі стандартів GSM-900, GSМ-1800 на всій території Україні. НКРЗ визначила, що до діючих ліцензій не може бути застосована процедура продовження терміну їх дії у зв'язку з вимогами частини восьмої статті 49 Закону України «Про телекомунікації». Для подальшого здійснення діяльності у сфері телекомунікацій «Київстар» повинен звернутися до НКРЗ із заявами про видачу ліцензій на надання відповідних послуг зв'язку.