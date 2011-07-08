Відміна техогляду є прикладом роботи влади зі спрощення життя громадян - Клюєв

Прийняття закону про відміну обов`язкового техогляду легкових автомобілів некомерційного використання є підтвердженням того, що влада послідовно працює над спрощенням життя громадян і бізнесу.

Про це в коментарі УНІАН заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, ініціатива Президента України про значне спрощення регулювання сфери автомобільних перевезень назрівала давно.

«Очевидно, що застаріла формальна процедура жодним чином не стимулювала власника автомобіля утримувати його в справному стані», - сказав він.

А.КЛЮЄВ також відзначив, що усунуто й інші застарілі вимоги, наприклад, про обов`язкову наявність у водія нотаріально засвідченої довіреності на управління автомобілем.

«Процедури отримання цих документів займали у наших водіїв час і гроші, реально не виконуючи тих завдань, для вирішення яких колись були створені – наприклад, практично не впливаючи на безпеку на дорогах», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також відзначив, що до останнього часу левову частку талонів про проходження технічного огляду власники автомобілів одержували формально, без реального проведення перевірки транспортного засобу.

«По суті, це було масова участь громадян у корупційних схемах. За оцінками експертів, щорічно громадяни нашої країни віддавали на таке «неофіційне вирішення питання» до мільярда гривень. Нам важливо поступово усунути умови і можливість для функціонування таких масштабних корупційних схем», - відзначив А.КЛЮЄВ.

Водночас, наголосив перший віце-прем`єр, контроль за технічним станом «комерційних» транспортних засобів, особливо тих, які перевозять пасажирів, має стати ефективнішим. Тому, за його словами, тепер перед Кабінетом Міністрів стоїть завдання прописати якісні процедури, щоб не допустити появи нових корупційних схем.

«Для Президента і керівництва уряду це дуже важливо. Кабінет Міністрів практично на кожному засіданні розглядає питання, що стосуються зняття зайвих адміністративних бар`єрів і дерегулювання тієї чи іншої економічної сфери», - заявив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Законом відміняється обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, і суттєво спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Закон набуває чинності через 30 днів з дня його публікації.