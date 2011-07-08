Гендиректор «Укрзалізниці» доручив максимально скоротити експлуатаційні витрати на залізницю

Гендиректор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК назвав катастрофічним рівень експлуатаційних витрат на залізничному транспорті і доручив залізницям максимально їх скоротити.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це він сказав на селекторній нараді, яка відбулася в «Укрзалізниці» за підсумками фінансово-економічної діяльності залізничного монополіста за перше півріччя 2011 року.

«У нас немає ніяких перспектив розвитку, якщо динаміка і абсолютні показники зростання експлуатаційних витрат перевищують зростання обсягів перевезень та доходів від них», - заявив В. КОЗАК.

Зокрема, у порівнянні з найневдалішим з фінансово-економічної точки зору 2010 роком, собівартість залізничних перевезень зросла на 15,7%, адміністративні витрати зросли на 14,4%, витрати на паливо збільшилися на 42%, на електроенергію - на 35%. При цьому доходи збільшилися на 7%, а обсяги перевезень - на 9%.

«Звичайно, така ситуація має такі об'єктивні причини, як зростання цін на енергоносії, загальне старіння рухомого парку та інфраструктури, підтримка яких вимагає значних інвестицій», - зазначив гендиректор.

Однак, за його словами, є і цілий ряд суб'єктивних причин колосальних витрат, які залізничники можуть вирішити самотужки. «У першу чергу, необхідна оптимізація і модернізація виробничих і управлінських процесів», - сказав він. За його словами, зокрема, в деяких депо кошти витрачаються на охорону надлишкового рухомого складу, одночасно є депо з дефіцитом рухомого складу. «Далі, у нас є станції, де рівень споживання електроенергії відрізняється в десятки разів при тому, що станції здійснюють однакові обсяги перевезення вантажів. Таких прикладів власної безгосподарності безліч. Система надмірних витрат склалася давно і впевнено продовжує з'їдати наше майбутнє», - зазначив В. КОЗАК. За його словами, у зв'язку з цим, всі начальники залізниць, заступники генерального директора «Укрзалізниці», керівники управлінь мають завдання на II півріччя 2011 року - проаналізувати кількісні та якісні показники видаткової частини і максимально скоротити експлуатаційні витрати.

Як наголошується в повідомленні, крім того, норми та умови договорів, за якими працює сама залізниця, не переглядаються роками. «Існування в конкурентному середовищі вимагає від нас адекватності та швидкості у прийнятті рішень, а, крім того, - характеру і рішучості в прагненні змінити ситуацію. Переконаний, ми повинні довести всім, а перш за все, собі, що ми здатні вивести управлінський менеджмент на сучасні умови ведення бізнесу. Що державне підприємство, державна адміністрація здатна модернізувати власну внутрішню структуру та управлінські процеси в ній для зменшення невиправданих витрат вже сьогодні й подальшого розвитку галузі», - заявив гендиректор.