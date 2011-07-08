«Укрзалізниця» у І кварталі 2012 р. створить єдиний центр з обслуговування пасажирів

«Укрзалізниця» у першому кварталі 2012 року створить новий єдиний центр з обслуговування пасажирів, оскільки управління пасажирськими перевезеннями на залізницях вимагає якісних змін.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, підбиваючи фінансово-економічні підсумки роботи залізничного транспорту України за перше півріччя 2011 року.

«У вересні проаналізуємо літній графік, за результатами річного пасажиропотоку, і відразу перейдемо до створення нового графіка на 2012-2013 рік до кінця року. Також буде перехід на нову технологію продажу проїзних документів та управління пасажирським парком. У першому кварталі 2012 року в Києві буде створено новий єдиний центр з обслуговування пасажирів, на який буде покладено завдання реалізації нової технології продажу пасажирських квитків», - повідомив гендиректор.

Також, за його словами, пасажирський сектор залізничного транспорту повинен переходити на нові принципи організації та технологію роботи.

«Збитки за перевезення пасажирів у дальньому сполученні за перше півріччя поточного року вже склали близько 3,8 млрд. грн. Компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів - на рівні 25%. При цьому у нас курсують поїзди по 3-5 вагонів або наповненістю 15-20%. Також аналіз показав, що є зупинки, де місяцями немає жодного пасажира, а поїзди на них зупиняються. Звичайно, за таких умов експлуатаційні витрати будуть рости в геометричній прогресії», - зазначив В. КОЗАК. За його словами, зараз не ведеться аналізу заселеності і рентабельності пасажирських поїздів, адже технологія і нормативна база, за якими організовується робота, були прийняті ще за часів СРСР.

«Відсутня достатня горизонтальна комунікація між залізницями. Де є надлишок локомотивів і вагонів, де їх катастрофічно не вистачає. І при цьому жоден керівник не в змозі вийти з пропозиціями щодо перенаправлення рухомого складу на ті відрізки, які його потребують в першу чергу», - заявив гендиректор.

Враховуючи вищевикладене, глава галузі дав доручення начальникам залізниць проаналізувати ситуацію і при складанні нового графіку враховувати всі фактори, що впливають на ефективність організації роботи з пасажирських перевезень. «Вимагаю від начальників залізниць врахувати мої вимоги: максимально переходити на денні потяги, проаналізувати состави поїздів, зупинки, завантаження, максимальний час простою пасажирського вагона не повинно перевищувати 2-3 годин, зменшити затримки вагонів в пунктах обороту вагонів. Жоден господар не може собі дозволити простоювання локомотивів і вагонів іноді по 12-14 годин на пунктах обороту. А у нас такі факти є. У нас немає іншого шляху, ніж підвищувати ефективність використання наявного парку, скорочувати кількість пасажирських вагонів і за рахунок цього якісно модернізувати наявний пасажирських парк», - сказав В. КОЗАК.