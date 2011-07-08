"Укрзалізниця" залучить місцеву владу та підприємства до оновлення приміського складу

"Укрзалізниця" залучатиме місцеву владу та великі підприємства для вирішення проблеми збитковості приміських пасажирських перевезень і збереження приміських маршрутів.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", про це заявив її генеральний директор Володимир КОЗАК, підбиваючи підсумки першого півріччя роботи пасажирського сектора.

За даними відомства, збитки "Укрзалізниці" від приміських пасажирських перевезень за перше півріччя 2011 року склали 1,6 млрд. грн.

«Проблема в принципі одна: всі хочуть зберегти маршрути приміського сполучення, навіть відкрити нові, однак фінансовий тягар організації цих перевезень несе тільки залізниця. Більше того, чим більше ми працюємо, тим більше ростуть борги перед нами. Тому будемо предметно розмовляти з керівництвом кожної області і кожним великим підприємством, до якого залізниця здійснює масове підвезення робітників, щодо їх участі у фінансуванні ремонтних робіт, покритті збитків залізниць, участі в закупівлі рухомого складу на найбільш масових ділянках перевезень. Яку допомогу може надати область залізниці? І вже за результатами цього спілкування будемо вирішувати питання доцільності призначення приміського руху», - зазначив генеральний директор.

За словами В. КОЗАКА, кожна залізниця продемонструє місцевій владі весь комплекс витрат, який несе по кожному електропоїзду, рейковому автобусу, кожному виду рухомого складу. «Разом рахуйте економіку процесів і економічну доцільність курсування тих чи інших поїздів, прораховуйте пасажиропотік і невиправдане дублювання різних видів транспорту на одних напрямках і повну відсутність його на інших ділянках», - зазначив він.

При цьому В. КОЗАК поставив завдання перед Головним управлінням приміських перевезень "Укрзалізниці" та керівництвом залізниць отримати мотивоване державне замовлення на перевезення людей на приміських маршрутах. «Разом з облдержадміністраціями будемо визначатися кого, звідки і за чий рахунок потрібно возити? Хто, як і в якій формі буде покривати витрати залізниць на перевезення. Якщо мова йде про велике приватне підприємство, на яке ми продовжуємо возити людей на роботу, як це було за часів СРСР (коли всі підприємства були державними), то зараз ми собі таку розкіш не можемо дозволити. У місцях, де здійснюється масове підвезення працівників на роботу на великі приватні підприємства, здійснювати ці перевезення за власний рахунок залізниця більше не буде», - підкреслив він.

Генеральний директор зазначив, що залізниця продовжує жити інерцією минулого із морально застарілими нормами: возити всіх, не вимагаючи компенсацій за перевезення, особливо у приміському сполученні. «Завдяки такому ставленню ми тільки нарощуємо збитки і не можемо підтримати власний рухомий склад у належному стані, а потім ще й отримуємо критику на свою адресу за жалюгідний стан рухомого складу в приміському сполученні. Зараз зношеність електропоїздів приміського напряму набуває загрозливих рис. Ми не будемо ризикувати і порушувати правила безпеки. Ті, електропоїзди, які відпрацювали повністю термін служби, будуть списані. Якщо область або підприємство хоче зберегти курсування електропоїздів на найпопулярніших маршрутах - повинні долучатися до програми оновлення рухомого складу і покриття наших витрат на здійснення приміських перевезень», - резюмував гендиректор.