Збитки «Укрзалізниці» від приміських перевезень зросли майже на 17% - до 1,6 млрд. грн.

Збитки «Укрзалізниці» від приміських пасажирських перевезень за шість місяців цього року, за оперативними даними, збільшилися на 300 млн. грн (16,6%), порівняно з аналогічним періодом 2010 р., і склали 1,6 млрд. грн (у 2010 році - 1,372 млрд. грн.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, покриття витрат доходами від приміських перевезень складає 11,2%.

Крім того, за перевезення пільгових категорій населення залізниці за 6 місяців отримали компенсацій від обласних державних адміністрацій лише 37,6% від кількості перевезених пасажирів.

Нагадаємо, на залізницях України пільговий проїзд надається 26 категоріям громадян, які мають таке право відповідно до чинного законодавства. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів, відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт", повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг, проте ситуація з компенсацією, як повідомлялося, як і раніше залишається незадовільною.