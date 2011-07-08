На півдні Франції пограбували товарний потяг у дусі "дикого заходу"

Група молодих людей у ніч на п'ятницю зробила зухвалий злочин в дусі "дикого заходу", пограбувавши товарний потяг у передмісті Марселя (на півдні Франції), повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Напад стався в одному з найбільш неблагополучних районів міста - кварталі Ruisseau Mirabeau.

Для того щоб зупинити поїзд, передовий загін зловмисників, стрімко спорудив на залізничних шляхах барикаду з колод і візків з супермаркету.

Коли потяг вимушено зупинився, по його вагонам пройшла друга група злочинців, які оперативно вивантажили з нього коробки з вантажем.

Про характер викраденого вантажу не повідомляється.

"Це нагадує напади з іншої епохи - ми наче повернулися у часи пограбування диліжансів", - заявив агентству представник транспортної поліції Марселя.