Янукович підписав закон про скасування обов'язкового техогляду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» 5 липня.

Законом скасовується обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, і істотно спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державна автоінспекція МВС України відсторонено від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів і такі повноваження передані суб`єктам господарювання.

Також скасовано вимоги про обов`язкову наявність у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально завіреної довіреності на управління транспортним засобом.

Відповідні зміни внесені до законів "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про міліцію", "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхування", а також до Цивільного кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його публікації.