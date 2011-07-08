"Укрзалізниця" закриє збиткові приміські маршрути і припинить підвезення людей на приватні підприємства

"Укрзалізниця" залучатиме місцеву владу і великі підприємства для вирішення проблеми збитковості приміських пасажирських перевезень і збереження приміських маршрутів.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", про це заявив її генеральний директор Володимир КОЗАК, підводячи підсумки першого півріччя роботи пасажирського сектора.

Збитки "Укрзалізниці" від приміських пасажирських перевезень за перше півріччя 2011 року склали 1,6 млрд. грн.

«Проблема, у принципі, одна: усе хочуть зберегти маршрути приміського сполучення, навіть відкрити нові, проте фінансовий тягар організації цих перевезень несе лише залізниця. Понад те, чим більше ми працюємо, тим більше зростають борги. Тому будемо предметно розмовляти з керівництвом кожної області і кожним великим підприємтвом, до якого залізниця здійснює масовий підвіз робітників, що їхньої участі у фінансуванні ремонтних робіт, покриття збитків залізниць, участь у закупівлі рухомого складу на наймасовіших перегонах перевезень. І вже за результатами цього спілкування вирішуватимемо питання доцілісність призначення приміського руху», - відзначив генеральний директор.

За словами В.КОЗАКА, кожна залізниця продемонстрирує місцевій владі весь комплекс затрат, який несе по кажному електропоїзду, рельсовий автобус, кожний вид рухомого складу. «Разом підраховуйте економічну доцілісність курсування тих чи інших поїздів, підраховуйте пасажиропотік та невиправдане дублювання різних видів транспорту на одних й тих самих напрямках і повну відсутність його на інших», - відзначив він.

При цьому В.КОЗАК поставив задання перед Головним управлінням приміських перевезень "Укрзалізниці" і керівництвом залізниць одержати мотивоване державне замовлення на перевезення людей на приміських маршрутах. «Якщо йдеться про велики приватне підприємство, куди ми продовжуємо возити людей на роботу, як у часи СРСР, то зараз ми собі таку розкіш не можемо дозволити. Виконувати такі перевезення за власний рахунок залізниця більше не буде», - підкреслив він.

Генеральний директор відзначив, що знос електропоїздів приміського сполучення набуває загрозливих рис. "Ми не будемо малювати і порушувати правила безпеки. Електропоїзди, які відпрацювали повністю строк служби, буде списано. Якщо область чи підприємство хоче зберегти курсування електропоїздів на найпопулярніших маршрутах - мають залучатися до програми оновлення рухомого складу і покращення наших витрат на здійснення приміських перевезень», - резюмував гендиректор.