Вантажовідправника випробують цифрою

З 1 липня оформити перевезення вантажу залізницею можна через Інтернет, за допомогою електронного цифрового підпису. Про створення системи електронного документообігу на залізничному транспорті в інтерв`ю УНІАН розповів начальник Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці» Володимир Мурзін.

- З чого складається система електронного документообігу?

- Вона складається з трьох великих компонентів. Перший компонент - це центр сертифікації ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП). Його завдання - за допомогою електронного ключа (зазвичай, для цього використовується звичайна флешка, на яку записується спеціальний код) забезпечити заміну підпису кожної людини послідовністю подвійних цифр. Центр створювався з 2007 по 2010 рік, він є складним комп`ютером з вбудованим спеціалізованим обладнанням і спеціальним програмним забезпеченням. Центр знаходиться в екранованому приміщенні зі спеціальною системою доступу, забезпечується 100% резервування всіх його компонентів. Плюс система електронного цифрового підпису. Для кожного клієнта за допомогою математичних алгоритмів виробляється унікальний код (сертифікат) і записується на знімний носій. Всі розробки, які ми використовуємо, суворо регламентовані Законами України про цифровий підпис, про електронні документи та електронний документообіг, низкою постанов Кабінету міністрів України.

- Закон про ЕЦП датований 2004 роком. Як Ви думаєте, чому він досі широко не застосовується в Україні?

- По-перше, психологічний фактор. Люди повинні зрозуміти, що цифровий підпис цілком законний. Як я вже говорив, його створення досить жорстко регулюється державою, тому ЕЦП можна підписувати будь-які документи, крім, хіба що фінансових документів на суму понад 1 млн. грн.

По-друге, далеко всі організації мають достатні матеріальні і технічні ресурси для його впровадження. У той же час ряд відомств вже починають застосовувати ЕЦП - податкова адміністрація, Пенсійний фонд, готується до переходу на ЕЦП і митна служба. Новим Податковим кодексом передбачено застосування ЕЦП у кількох типах звітних документів. Занадто багато технічних нюансів. Пластикові картки вже існують давно, а відсоток користувачів не такий вже і великий.

- Чи достатньо центр захищений від зломів і хакерських атак?

- Ми вважаємо, що так. Центр отримав висновок Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації про те, що рівень його захисту відповідає законодавству. Такий же висновок має й архів електронних документів - прямий аналог звичайного архіву, в якому документи зберігаються обумовлений законодавством термін. Це другий компонент системи. Тобто, ми гарантуємо, що в наші системи зовнішнє втручання неможливе, і всі документи, які сформовані з ЕЦП, будуть надійно збережені.

- Для нашого співвітчизника це не так вже переконливо. А як щодо сертифікації яким-небудь з західних органів?

- У цій сфері держава є монополістом. Вимоги Євросоюзу дуже сильно відрізняються і в слабшу сторону. У них простіший алгоритм шифрування.

І третій компонент - це власне автоматизована система «Клієнт УЗ», що забезпечує інтерфейс клієнтів з інформаційними системами залізничного транспорту. Це такий собі аналог Інтернет-магазину, тільки в багато десятків разів складніше. Перевізний документ - досить серйозна папір, у ньому понад 50 граф, які треба заповнити, а система повинна їх перевірити.

- Які проблеми у вантажовідправників при підключенні до АС Клієнт?

- Не завжди наші програми спрацьовували так, як ми очікували. Іноді система не розуміла паролів вантажовідправників. Судячи по великій кількості звернень, недостатньо були прописані інструкції. Іноді вантажовідправники неправильно вказують е-мейл, на який повинні прийти дані, і т.д. Звичайно, найбільша складність полягала в тому, що електронний документообіг не можна було відпрацювати на одному-двох наших клієнтів, систему довелося вводити одночасно на всій мережі - інакше ми б порушили антимонопольне законодавство. Тому передбачити проблеми всіх вантажовідправників - як великих, які постійно працюють із залізницею, так і дрібних, які теж іноді щось відправляють - вкрай складно.

(Переглядає пошту). Ось, наприклад, типове запитання: «Що потрібно вантажовідправнику, щоб отримати доступ до системи?» Відповідь: потрібно комп`ютер, Інтернет-браузер і установка ряду програм для забезпечення доступу в систему.

Далі. «Що зобов`язаний і що не зобов`язаний робити клієнт з 1-го липня?» Поки що клієнтові не обов`язково підписувати перевізний документ електронним цифровим підписом, це за його бажанням. Клієнт зобов`язаний надавати документи в електронному вигляді через АС «Клієнт УЗ», після чого електронну накладну можна роздрукувати на папері і привезти на станцію.

У міру можливості наші фахівці відповідають на всі запитання. Однак це не просто, так як за станом на ранок 8 липня вже зареєструвалися 4605 вантажовідправників, з них 4542 отримали доступ до АС Клієнт. Решта знаходиться в роботі. Доступ до системи ми видаємо протягом 2-х днів. Він безкоштовний. Послуга електронного цифрового підпису платна і коштує 162 грн. з ПДВ.

Крім Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці» сертифікати ключів також видаються в ІОЦ в Донецьку, Харкові, Львові, Дніпропетровську та Одесі.

- А якщо вантажовідправник знаходиться, наприклад, в Бродах?

- Тоді йому доведеться їхати до Львова. На жаль, неможливо розмістити підрозділи реєстрації в багатьох населених пунктах Україні: потрібна якісний зв`язок і надійний захист інформації.

- Що робити тим, хто вперто не хоче переходити на електронні документи?

- Для таких вантажовідправників, а також разових клієнтів, буде надаватися додаткова послуга з переведенняу документа з паперового формату в електронний: два місяці вона буде безкоштовною, потім - платною.

- І який відсоток може бути таких клієнтів?

- Поки що складно сказати. Швидше за все, це будуть ті, хто разово відправляє вантаж.

- Який стан справ з електронною накладної у наших сусідів - залізничників країн СНД і держав Євросоюзу?

- Інформаційна взаємодія із залізницями країн СНД ведеться вже давно. Наприклад, з Російськими залізницями ми обмінюємося електронними даними про вантажні перевезення вже п`ять років, з Білоруською - три роки. На жаль, питання про взаємне визнання електронних цифрових підписів не вирішене на законодавчому рівні. У травні цього року були проведені переговори між РЖД і УЗ, які, можливо, дозволять просунутися в цьому напрямку.

Аналогічні переговори в січні цього року були проведені з залізничними структурами країн Євросоюзу, які є сусідами України - Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. "Укрзалізниця" своєчасно надала електронні перевізні документи на їхню адресу. Однак ми досі не маємо інформації про вантажі, які прямують з Європи в Україну і транзитом через неї. Виходить, Євросоюз - це далеко не завжди синонім передових технологій.

- Що собою представляє 2-й етап впровадження електронного документообігу, який «Укрзалізниця» планує впроваджувати з 2012 року?

- Щоб відправити вантаж, треба заповнити ряд документів: заявку на перевезення вантажу, накладну (перевізний документ), відомість подачі / прибирання вагона, накопичувальну картку (облік грошових коштів) та ін. Так от, ЕЦП поки що реалізована тільки в другому документі - накладній. Тобто, виконано тільки чверть роботи. Але з психологічної точки зору зроблено набагато більше. Адже до електронного цифрового підпису клієнта треба привчити.

Записала Олена Кузнєцова (УНІАН)