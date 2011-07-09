ПЗЗ до літніх пасажирських перевезень підготувала понад 1100 пасажирських вагонів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) підготувала 1110 вагонів для забезпечення перевезення пасажирів під час літнього сезону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Як зазначається в повідомленні, зважаючи на те, що саме на літо припадає пік відпусток і туристичного відпочинку, столична магістраль максимально задіяла свій рухомий склад і додатково підготувала зокрема 324 пасажирських вагони у складі 19 поїздів.

Як нагадують на ПЗЗ, у міжсезонний період залізницею курсують близько 700 вагонів із 48 складів, а на початок липня поточного року вже задіяно 989 вагонів. На сьогодні кількість вагонів, що курсують на ПЗЗ, на 46% більше, ніж у міжсезоння.

Як зазначають на дорозі, гарантійний термін експлуатації пасажирського вагона становить 28 років.

70% усього вагонного парку ПЗЗ уже відпрацювали свій робочий вік. Завдяки розробленій технології технічної діагностики стану рухомого складу для продовження експлуатації в заводських умовах за допомогою відповідних видів капітально-відновлювального ремонту вік експлуатації вагонів подовжено до 41 року. Ремонт одного вагону, який продовжує експлуатаційний термін рухомої одиниці, становить понад 3 млн. грн.