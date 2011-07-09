Внаслідок авіакатастрофи в Конго загинули 53 людини

Пасажирський літак зазнав катастрофи в міжнародному аеропорту міста Кісангані в Демократичній республіці Конго (ДРК), загинули 53 людини, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на керівника авіакомпанії Hewa Bora Ставроса ПАПАЇОАННУ.

"Загинули 53 людини, це остання цифра, яку я маю" у своєму розпорядженні, - заявив С.ПАПАЇОАННУ. Він сказав, що дані про загиблих надалі можуть бути переглянуті.

Літак зазнав катастрофи при посадці в поганих погодних умовах, пілот намагався посадити літак, але не потрапив на злітно-посадочну смугу, повідомив С.ПАПАЇОАННУ.

На борту літака, що розбився, перебували 112 людей. Рятувальники дістали з-під уламків літака Boeing 727 40 осіб, які вижили, повідомив офіційний представник уряду країни Ламберт МЕНДЕ.

Як відзначає Рейтер, авіакомпанія Hewa Bora перебуває в "чорному списку" Європейського союзу (ЄС). До цього списку входять авіакомпанії, яким заборонено здійснювати перельоти.