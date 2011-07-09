У Севастополі представили нового командувача Чорноморського флоту РФ Федотенкова

У Севастополі 8 липня в штабі Чорноморського флоту РФ командному складу флоту і керівництву міста представлено нового командувач флоту 52-річного контр-адмірала Олександра ФЕДОТЕНКОВА.

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар командувача ЧФ РФ капітан I рангу Вячеслав ТРУХАЧОВ, нового командувача представив командувач військ Південного військового округу (з 2010 року ЧФ РФ структурно входить в цей округ - УНІАН) генерал-полковник Олександр ГАЛКІН. Звертаючись до присутніх, командувач військ округу відзначив, що «Олександр Миколайович ФЕДОТЕНКОВ зарекомендував себе досвідченим керівником, професіоналом своєї справи», і висловив упевненість у тому, що «при новому командувачі флот не втратить своїх позицій».

О.ГАЛКІН подякував колишньому командувачеві флоту віце-адміралу Володимиру КОРОЛЬОВУ за «грамотну і ефективну роботу на Чорноморському флоті і побажав йому успіхів на посаді командувача Північного флоту», додав О.ТРУХАЧОВ.

У церемонії передачі командування флотом взяли участь голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА, голова Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ, командувач Військово-морських Сил Збройних Сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ і Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій ХАЛЮТА.

Довідка УНІАН. О.ФЕДОТЕНКОВ народився в 1959 році. У 1981 році закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені П.С.Нахімова і був призначений для проходження служби на Північний флот. У 1992 році закінчив Вищі спеціальні офіцерські класи і в 1993 році призначений командиром підводного човна, а потім - заступником командира дивізії підводних човнів. У 2000 році закінчив Військово-морську академію імені Кузнєцова.

З 2000 по 2002 роки - начальник штабу дивізії підводних човнів. З 2002 по 2005 роки - командир дивізії підводних човнів. З 2005 по 2007 роки навчався у Військовій академії Генштабу ВС РФ. З 2007 по 2009 роки - заступник командувача Кольської флотилії різнорідних сил Північного флоту.

8 вересня 2009 року був призначений командиром Червонопрапорної Ленінградської Військово-морської бази Балтійського флоту.

24 червня президент РФ призначив контр-адмірала О.ФЕДОТЕНКОВА командувачем Чорноморського флоту Росії.