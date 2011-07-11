У Росії аварійну посадку здійснив Ан-24. Загинули 5 людей
11:24, 11 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Томській області Росії в результаті аварійної посадки літака Ан-24 загинули 5 осіб.
Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.
У Томській області в 1 км від мису Медведєва здійснив аварійну посадку літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», що здійснював рейс Томськ - Сургут. На борту судна перебувало 33 людини, 5 з яких загинули, ще 4 перебувають у важкому стані, говориться в повідомленні.
За попередніми даними, аварія сталася через загоряння двигуна.
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