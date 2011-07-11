У Росії аварійну посадку здійснив Ан-24. Загинули 5 людей

У Томській області Росії в результаті аварійної посадки літака Ан-24 загинули 5 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

У Томській області в 1 км від мису Медведєва здійснив аварійну посадку літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», що здійснював рейс Томськ - Сургут. На борту судна перебувало 33 людини, 5 з яких загинули, ще 4 перебувають у важкому стані, говориться в повідомленні.

За попередніми даними, аварія сталася через загоряння двигуна.