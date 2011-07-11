«Укрзалізниця» до кінця року підвищить зарплату залізничникам на 20% - Козак

Зарплата залізничників до кінця 2011 року збільшиться на 20%. Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це сказав під час проведення селекторної наради генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Соціальне забезпечення наших людей має бути на вищому рівні. Незважаючи на важке становище, мною прийнято рішення про збільшення заробітної плати. До кінця року ми вийдемо на підвищення мінімум на 20%. Хоча фінпланом було закладено 15%», - повідомив він.

Згідно з повідомленням, крім того, генеральний директор дав доручення начальникам залізниць проаналізувати структури управлінь та підрозділів. «При автоматизації відбувається перехід на нові технології. Звичайно, це веде за собою як зміну структури, так і зміну штату. Сьогодні кадрові служби повинні зайнятися перекваліфікацією кадрів, зробити прогноз переміщення людей в межах підприємств і залізниці. Нинішнім прикладом такої роботи є створення посад комерційних агентів замість товарних касирів", - сказав він.

При цьому гендиректор підкреслив, що повинна відбутися оптимізація, а не скорочення. "Взагалі, я категорично забороняю скорочення людей. Жоден наказ на скорочення не повинен бути виданий в "Укрзалізниці", на жодному підприємстві. Скорочення будь-якої людини - це недолік в роботі кадрових служб, за який вони будуть нести відповідальність. Всі люди повинні бути працевлаштовані і працювати там, де є робота, і отримувати заробітну плату», - сказав В. КОЗАК.

Щодо забезпечення працівників галузі житлом, він зазначив, що вже до кінця літа 2011 року буде прийнято рішення про формат, форми і обсяги забезпечення житлом. «Ми знайдемо оптимальний механізм, який дозволить нам допомагати залізничникам вирішувати житлову проблему. Хочу зауважити, що житло має стати стимулом, для того щоб в галузь приходили молоді та висококваліфіковані спеціалісти», - зазначив він.

В. КОЗАК також наголосив на необхідності посилити свою роботу в напрямку утримування в галузі молодих фахівців. «Необхідно вже на цьому етапі придивлятися до молодих кадрів в технікумах і вузах, щоб молоді фахівці, проходячи практику, вже отримували ті навички, які в майбутньому допоможуть їм у роботі. А ми, в свою чергу, повинні заохотити спеціаліста та створити йому гідні умови та оплату праці», - зазначив він.