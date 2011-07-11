Вінницьке ТТУ розробило апарат для ремонту трамвайних колій без демонтажу

Комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» розробило апарат для відновлення трамвайних шляхів без їх демонтажу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник «Вінницького ТТУ» Володимир Бугайчук.

За його словами, цей апарат створений силами співробітників «ВТТУ» при фінансовій підтримці колег з Цюріха. «Придбання подібного апарату обійшлася б нам у більш ніж 1 мільйон євро, а його створення обійшлося - у близько 400 тис. грн.», - повідомив В. Бугайчук.

Начальник ВТТУ тримав створення апарату наплавлення зношених головок рейок під особистим контролем, відзначаючи, що апарат пройшов всі випробування, і днями розпочнуться роботи з його використання «в польових умовах».

«Завдяки цьому апарату ремонт ліній буде проводитися без демонтажу - у нічний час бригада з 5-6 чоловік зможе провести всі необхідні роботи і вже вранці трамваї зможуть вийти на лінії», - розповів В. Бугайчук.

Він повідомив, що зараз це єдиний подібний апарат в Україну, який дозволить підприємству економити мільйони гривень, які раніше витрачалися на заміну зношених рейок.

Крім того, В. Бугайчук зазначив, що готовий створити мобільні спецбригади, які зможуть проводити подібні ремонти і в інших містах Україні.

Нагадаємо, крім Вінниці вузькоколійні трамвайні колії збереглися в Євпаторії, Житомирі, Кривому Розі та Львові.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році між міським комунальним підприємством «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління», Вінницькою міською радою та урядами Швейцарії та Україні був підписаний відповідний Меморандум про співпрацю. Згідно з цим документом, Вінниця безкоштовно здобула 105 цюріхських трамваїв, що дозволило повністю модернізувати трамвайний парк обласного центру.

Довідка УНІАН. Вінницьке ТТУ засновано в 1913 році і займається перевезенням пасажирів електротранспортом та автобусами у Вінниці.

На обслуговуванні підприємства знаходяться 104 трамвая, 102 тролейбуса та 9 автобусів.

У Вінниці діє 5 маршрутів електротранспорту на 3 трамвайних лініях та 17 - на 5 тролейбусних. На частку Вінницького ТТУ припадає більше 70% загальної кількості пасажирських перевезень міста.