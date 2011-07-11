У Тернополі до кінця року встановлять перші тротуари з підігрівом

До кінця року в Тернополі встановлять перші тротуари з підігрівом. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, про це сказав міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ під час «прямої лінії» з читачами одного з місцевих видань. «У моїй виборчій програмі до міської ради одним з пунктів був намір забезпечити тротуари з підігрівом в Тернополі. Мова йде про ті ділянки, де, за даними травмпунктів, люди найчастіше отримують травми під час ожеледиці», - уточнив С. НАДАЛ.

Він зазначив, що попередньо планувалося встановити тротуари з підігрівом в наступні роки.

«Але оскільки питання набуло широкого резонансу, і політичні опоненти весь час на ньому акцентують, то для мене воно вже стало принциповим. Думаю, перші «теплі тротуари» облаштуємо в цьому році», - сказав С. НАДАЛ.

Він додав, що вже підписано угоду з Тернопільським технічним університетом і науковці вузу розробляють відповідний проект.

«Очевидно, Тернопіль втілить такий задум вперше в Україні», - зазначив С. НАДАЛ.