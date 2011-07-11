Південна Залізниця залучила кредити трьох банків на 156 млн. грн.

Південна залізниця (ПЗ) залучила у «Дочірнього банку Ощадбанку Росії» (Київ), «Марфін Банку» (Одеська обл.) та "Експрес-Банку" (Київ) кредити на 156 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті "Державні закупівлі".

«Ощадбанк Росії» надав 80 млн. грн. під 16% річних, «Марфін Банк» - 50 млн. грн. під 13,25% (комісія по кредиту - 1%), "Експрес-Банк" - 26 млн. грн. під 15,5% річних.

Всі кошти надані у вигляді відновлюваної кредитної лінії строком на 3 роки. Кредити будуть використані на здійснення капітальних інвестицій і поповнення обігових коштів.

Відповідні кредитні договори ПЗ підписала з банками 1 липня 2011 року.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869) та одна з найбільших доріг нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її довжина перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.

АТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії» (м. Київ) зареєстровано у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (м. Москва). Український банк у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток 56,996 млн. грн.

«Марфін Банк» (до 2010 року - Морський транспортний банк) зареєстрований Національним банком України у березні 1995 року. Банк в січні-березні 2011 року отримав прибуток 115 тис. грн. Marfin Popular Bank (Кіпр) безпосередньо володіє 99,8813% української кредитно-фінансової установи.

АБ «Експрес-Банк» (м. Київ) зареєстрований 12 квітня 1994 року. Чистий прибуток банку в I кварталі 2011 р. склав 2,834 млн. грн. На 1 квітня 2011 р. його основним акціонером було ТОВ «Експресінвест», пряма участь - 78,8408%.