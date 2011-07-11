"Укрзалізниця" має намір за 5 років купити 500 локомотивів

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК поставив завдання за п`ять років купити мінімум 500 локомотивів.

Як повідомляє УНІАН прес-центр відомства, про це він сказав на нараді з підбиття підсумків роботи галузі за перше півріччя.

«Готується постанова Кабінету міністрів України, що дозволить залізниці залучити інвестиційні кошти і укладати угоди з виробниками тягового рухомого складу терміном не менше п`яти років, аби дати можливість нам робити довгострокове замовлення, а виробникам, відповідно, теж працювати планово і з гарантіями. Я ставлю завдання купити мінімум 500 локомотивів за п`ять років», - підкреслив В. КОЗАК.

За його словами, стан парку локомотивів залізниць вимагає негайного оновлення через зношеність. Уже в 2011 році буде списано 109 із 500 локомотивів ВЛ8, які відпрацювали по 50 років. Наступного року підуть на металобрухт ще 66 одиниць, у 2013 році - 80, у 2014 році - 86 локомотивів. «Вважаю, що робота локомотивного главку має бути першорядним завданням «Укрзалізниці» і залізниць у цілому. Ніякий пасажирський або вантажний потяг не поїде, якщо ми не почнемо оновлювати локомотивний парк. І всі необхідні кошти насамперед підуть на тяговий рухомий склад», - заявив гендиректор.

Що стосується ситуації з пасажирським тяговим складом, то, за даними «Укрзалізниці», цього року необхідно списати 120 одиниць ЧМЕЗ-2; наступного року - ще 38, при тому що пасажирських локомотивів не вистачає і близько 200 вантажних змушені возити пасажирські потяги. Крім того, в цього року подолають 50-річний рубіж 27 одиниць дизель-поїздів Д1 і 156 електропоїздів ЕР1. «У 2012 році потрібно буде списати ще 75 таких потягів. Ніякий науковий інститут не візьметься за розробку проекту продовження їхньої терміну служби. Тому проблему вирішувати потрібно вже сьогодні», - зазначив В.КОЗАК.