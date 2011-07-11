Придніпровська залізниця має намір залучити кредити на 190 млн. грн.

Придніпровська залізниця за результатами конкурсних торгів відібрала "Укргазбанк", "Ощадбанк" і "Сбербанк Росії" (все Київ) для надання кредитів на загальну суму 190,128 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті "Державні закупівлі".

Зокрема, "Укргазбанк" має намір надати кредити (2 лоти) на 100 млн. грн., загальна вартість обслуговування яких становитиме 47,6 млн. грн.

Придніпровська залізниця також залучить кредити у "Ощадбанку" (1 лот) на 57,704 млн. грн., вартість обслуговування якого становитиме 26,313 млн. грн., і у "Сбербанку Росії" (1 лот) на 32,424 млн. грн. вартістю 15,564 млн. грн.

Всі кредити планується надати у вигляді поновлюваної кредитної лінії строком на три роки для фінансування капітальних інвестицій.

Пропозиції банків були акцептовані 7 липня 2011 р., відповідні договори планується підписати до 5 серпня ц.р.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, Автономну Республіку Крим і окремі райони ще п`яти областей України. Загальна протяжність її шляхів перевищує 3250 кілометрів, з них 58,3% електрифіковані, 83,5% залізниці обладнано автоматичним регулюванням руху, 90% станцій мають електричну централізацію. До складу залізниці входять чотири дирекції залізничних перевезень, перевізна робота виконується 244 станціями, з них 4 сортувальні, 7 пасажирських, 67 вантажних, 19 дільничних.

Територією Придніпровської залізниці проходить транспортний коридор, яким перевозяться нафтопродукти.

ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створене у 1993 році, і на сьогодні входить до групи великих банків України. Банк у I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток у сумі 3,188 млн. грн. Унаслідок докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави Міністерство фінансів України є власником 87,719% акцій банку.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року, і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі. «Ощадбанк» у I кварталі 2011 року одержав прибуток 127 млн. грн.

АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстроване у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (м. Москва). Український банк у I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток 56,996 млн. грн.