«Укрзалізниця» в найближчі 2 року спише 27% вантажних вагонів

Протягом наступних двох років «Укрзалізниця» буде вимушена списати близько 27% існуючого парку вантажних вагонів, при тому, що вже сьогодні дефіцит вагонів складає близько 10%, або 1500-2000 вагонів в добу.

Про це повідомляє прес-центр «Укрзалізници» з посиланням на генерального директора відомства Володимира КОЗАКА.

«Наступного року ми ставимо питання про необхідність придбання п`яти тисяч піввагонів», - підкреслив гендиректор.

За даними відомства, цього року закінчується термін служби 13 тисяч вантажних вагонів з 120 тис. тих, що є. З них більше 7 тис. складають піввагони, найбільш затребувані вантажовідправниками. У наступному 2012 року закінчується термін служби ще 21,5 тис. вагонів, з яких майже половина - піввагони.

Як підкреслив В.Козак, «Укрзалізниця» через два-три роки повністю піде від практики продовження терміну служби рухомого складу, як економічно невигідною. «Наша принципова позиція полягає в тому, що модернізація і ремонт зношеної і застарілої техніки не є стратегічним виходом для підприємств галузі. Продовження терміну служби на 6 років практично складає 35-40% від вартості нового піввагона. Ми шукатимемо нові форми залучення засобів на придбання нових піввагонів і менше вкладатимемо в реанімацію старого рухомого складу », - заявив генеральний директор «Укрзалізници». По словах В.Козака, інерція, закладена минулими поколіннями, вже закінчилася, вкладати великі засоби в пересувний склад потрібно вже сьогодні, оскільки стан інфраструктури і парку вантажних вагонів залізниць вимагає негайного оновлення із-за моральної і фізичної зношеності.