Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пропонує заборонити експлуатацію літаків Ан-24 у Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав сьогодні на нараді у Москві, коментуючи аварійну посадку літака Ан-24 у Томській області.

«Я не так давно говорив щодо стану нашого повітряного флоту. Все, що я говорив стосовно Ту-134, не меншою мірою стосується літаків Ан-24. З урахуванням того, що ми міняємо парк літаків, такі самі підходи я пропоную поширити і на Ан-24», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як уточнили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, сьогодні у Томській області за 14 кілометрів від міста Стрежеве аварійно сів на річку Об літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», який виконував рейс Томськ–Сургут. На борту судна перебувало 33 пасажири, включаючи немовля, а також 4 членів екіпажу. За попередніми даними 5 осіб загинули, доля ще двох поки що не відома.

За даним фактом слідчими органами Західносибірського слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело через необережність до смерті двох чи більш осіб).

За попередніми даними, аварія сталася через загоряння двигуна. При здійсненні посадки на воду у літака відвалилася хвостова частина.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 червня, російський президент Д. МЕДВЕДЄВ після катастрофи Ту-134 у Карелії дав доручення Мінтрансу проаналізувати питання про виведення Ту-134 з експлуатації з регулярних рейсів з наступного року. При цьому він наголосив, що це рішення не викликане авіакатастрофою в Карелії.