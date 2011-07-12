Невиробничий травматизм на ДЗ у I півріччі зменшився на 8% - до 59 осіб

За I півріччя 2011 року невиробничий травматизм на Донецькій залізниці порівняно з минулим роком зменшився на 8%: загалом на станціях було травмовано 59 громадян проти 64 у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

При цьому були травмовані із смертельним результатом 32 громадян проти 37 у 2010 році. З початку року зареєстрований один випадок травмування дитини.

У повідомленні також наголошується, що 57% подій з громадянами, які були травмовані, відбулися в інтервалі часу з 18.00 по 24.00 і з 0.00 до 6.00 годин, тобто в темний період доби. Переважна кількість травмованих становлять чоловіки - 42 випадки (22 смертельних) проти 17 (10 смертельних) з жінками.

У I півріччі за ходіння по залізничних коліях у невстановлених місцях затримано 368 громадян, з яких оштрафовано 322 на суму 7 тис. грн.