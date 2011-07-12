Інвесткомітет «Укрзалізниці» ухвалив рішення відновити парк колійних машин

Інвестиційний комітет «Укрзалізниці» ухвалив рішення щодо оновлення парку колійних машин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, на засіданні Інвестиційного комітету «Укрзалізниці», 8 липня 2011 року було ухвалено рішення про придбання залізницями низки колійних машин.

Зокрема Львівська, Південно-Західна, Придніпровська й Південна залізниці придбають по сучасній машині для виправки й рихтування колії зі стабілізацією безперервної дії (Duomatic 09-32xDYN - 2 од. і Duomatic 09-3Х DYN – 2 од.). Результатом впровадження таких машин є якісне виконання всіх видів колійних робіт і економія коштів від експлуатації однієї машини замість п`яти-шести машин старого зразка.

Одеська залізниця придбає колієвимірювальний вагон (КВЛ-П2.1). Також Південно-Західна й Південна залізниця придбають по одній щебнеочисній машині (РМ-80). Львівська й Донецька залізниці цього року придбають по вагону-дефектоскопу (ВД-УМТ-1).

Для проведення робіт із електрифікації залізниць Одеська залізниця придбає самохідну машину для розкочування контактного дроту. Така машина дозволяє скоротити тривалість виконання робіт і зменшити кількість «вікон» на ділянках із інтенсивним рухом поїздів. Увесь процес монтажу однієї анкерної ділянки займатиме 2-3 години із закриттям колії, що вдвічі швидше, ніж зараз. Слід зазначити, що така машина вперше використовуватиметься на залізницях України.

Довідка УНІАН. Інвестиційний комітет «Укрзалізниці» створено в березні 2010 року з метою оцінки техніко-економічної ефективності проектів, які підлягають фінансуванню за рахунок залучених коштів, а також доцільності включення в довгострокові, середньострокові та щорічні плани об`єктів капітального будівництва, модернізації та придбання основних засобів.