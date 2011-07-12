Придніпровська залізниця придбає 2 електровози грузинського виробництва

На черговому засіданні Інвестиційного комітету «Укрзалізниці», яке відбулося 8 липня, було ухвалено рішення про придбання для Придніпровської залізниці двох вантажних електровозів постійного струму ВЛ11М/6 виробництва АТ «Електровозобудування», м. Тбілісі, Грузія.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Кожен електровоз двосекційний, кожна секція має кабіну управління і комплект устаткування, що забезпечує управління одним електровозом.

Згідно повідомленню, на сьогодні інвентарний парк Придніпровської залізниці складає 354 електровози, 82,4% з яких експлуатуються вже більше 30 років.