ДЖД у червні перевезла у кримському напрямку майже 70 тис. пасажирів

У червні поїздами формування Донецької залізниці в кримському напрямку перевезено майже 70 тисяч пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЖД.

Як відзначають на ДЖД, в цілому на червень 2011 року на потяги в кримському напрямі формуванням Донецької залізниці було запропоновано 73 500 місць, а викуплено 69 604 пасажирських квитка (95%).

З метою задоволення попиту на перевезення в літній період Донецька залізниця максимально застосовує свій експлуатаційний парк пасажирських вагонів. Згідно повідомленню, в липні поїздами Донецької залізниці на відпочинок до Криму можуть добратися 107 811 пасажирів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецькою, Луганською, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).