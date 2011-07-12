МАУ і S7 Airlines підписали договір про співробітництво

Авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) і S7 Airlines (бренд авіакомпанії «Сибір») підписали договір про співробітництво.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МАУ.

Як зазначають у компанії, з початком виконання рейсів до Москви (з 20 липня 2011 року) МАУ за рахунок код-шерінгової угоди (договір про спільну експлуатацію повітряної лінії) з S7 Airlines виконуватиме між Києвом і Москвою три рейси на день.

У міжнародному аеропорту «Домодєдово» рейси МАУ стикуватимуться в обидві сторони з рядом напрямків S7 Airlines.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

S7 Airlines володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, вибудованою на базі трьох авіатранспортних вузлів у Москві (Домодєдово), Новосибірську (Толмачово) та Іркутську. S7 Airlines також виконує регулярні польоти до країн СНД, Європи, Близького Сходу, Південної Азії та країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.