Придніпровська залізниця збільшила перевезення пасажирів на 8,8%

Придніпровська залізниця у червні п. р. збільшила щодо червня 2010 р. перевезення пасажирів у дальньому сполученні на 8,8% або на 332,5 тис. чоловік – до 4,1 млн. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі залізниці.

За вказаний період пасажири придбали проїзних квитків на суму 158 млн. 766,5 тис. грн.

Найпопулярнішими маршрутами на Придніпровській залізниці у червні були Київ (ділові поїздки) і Крим (відпочинок).

За інформацією прес-центру, в червні залізниця виконала планові показники з перевезення вантажів на 102,3%, збільшивши їх на 221,6 тис. тонн – до 9,736 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 90 млн. пасажирів і до 100 млн. тонн вантажів. У її склад входять 4 дирекції залізничних перевезень – Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська.