Харків одержить на будівництво метро 100 млн. грн.

Кабінет міністрів України розгляне питання про виділення коштів на продовження будівництва метрополітену в Харкові 20 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор відзначив, що у цьому його запевнив під час розмови перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

М.Добкин повідомив, що йшлося про суму близько 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-а станція Харківського метрополітену, яка в даний час будується. Буде розташована на Алексєєвськой лінії метро, відразу за станцією «Алексєєвськая» і стане кінцевою цій лінії. Біля станції розташований Алексєєвській ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги і круг розвороту тролейбусів.

Харківський метрополітен - другою по кількості станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить в рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній складає близько 35,6 км. В даний час харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногорско-заводською, Салтовськой і Алексєєвськой.