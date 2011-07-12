Правила перевезення пасажирів і багажу на залізничному транспорті змінять
15:02, 12 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.
Зокрема, згідно з підготовленими змінами до відповідного наказу, планується відкоригувати умови повернення проїзних документів, перевізних документів для автомобілевозу.
Також планується надати право на безкоштовний проїзд у потягах приміського повідомлення дітям з багатодітних сімей за наявності відповідних посвідчень.
Проектом змін наказу передбачено розширити сферу послуг щодо перевезення ручної поклажі пасажирів, встановити порядок ведення і зберігання книги скарг, конкретизувати умови і вартість перевезення великих собак, дрібних кімнатних тварин і кімнатних декоративних птахів тощо.
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