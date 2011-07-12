Правила перевезення пасажирів і багажу на залізничному транспорті змінять

Міністерство інфраструктури планує внести зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти на залізничному транспорті України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Зокрема, згідно з підготовленими змінами до відповідного наказу, планується відкоригувати умови повернення проїзних документів, перевізних документів для автомобілевозу.

Також планується надати право на безкоштовний проїзд у потягах приміського повідомлення дітям з багатодітних сімей за наявності відповідних посвідчень.

Проектом змін наказу передбачено розширити сферу послуг щодо перевезення ручної поклажі пасажирів, встановити порядок ведення і зберігання книги скарг, конкретизувати умови і вартість перевезення великих собак, дрібних кімнатних тварин і кімнатних декоративних птахів тощо.