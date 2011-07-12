Завод «Росава» відновив роботу
ПАТ «Росава» (раніше - Білоцерківський шинний завод) відновило роботу в звичайному режимі після слідчих дій.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.
У повідомленні наголошується, що підприємство також має намір звернутися в СБУ за роз'ясненнями щодо слідчих дій, через які робота підприємства була припинена.
«Керівництво і профспілка «Росави» обурені безпардонністю силовиків, ми маємо намір звернутися до Президента, Генпрокуратури і до керівництва СБУ за роз'ясненнями», - цитує прес-служба главу наглядової ради підприємства Вадима Татуся.
Як повідомлялося, 11 липня ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що СБУ проводила слідчі дії на підприємствах групи «Фінанси та Кредит» в рамках розслідування фактових кримінальних справ про фіктивне підприємництво і посадову фальсифікацію.
Бізнес-групи «Фінанси і Кредит» пов'язують з народним депутатом від «БЮТ-Батьківщина» Костянтином ЖЕВАГО.