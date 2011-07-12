Клюєв доручив Кабміну вивчити перспективи державного інформзабезпечення

Перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ доручив уряду вивчити перспективи введення в Україні системи державного інформаційного забезпечення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення А. КЛЮЄВ дав під час наради з питань запровадження такої системи.

На нараді члени Кабміну розглянули проект створення Інформаційно-аналітичного центру уряду України та його особливості.

За допомогою такого центру можна проводити моніторинг основних соціально-економічних показників розвитку держави для прийняття ефективних управлінських рішень.

Як повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку, учасники наради наголосили, що основними джерелами інформації стануть статичні дані та система космічного моніторингу, які будуть поставляти інформацію у так званий Аналітичний центр.

На основі даних, отриманих за допомогою системи інформаційного забезпечення, можна розробляти макроекономічні, галузеві, регіональні моделі розвитку України.

В ході наради особливо були відзначені великі можливості космічного моніторингу, за допомогою якого можна буде отримати чітку і об`єктивну картину про стан будь-якого об`єкта на території Україні та динаміку зміни ситуації на ньому.

Космічний моніторинг може ефективно використовуватися в сільському господарстві, охороні навколишнього середовища, надрокористуванні, лісовому, водному і нафтогазовому господарстві, для управління транспортною інфраструктурою, муніципальним господарством або моніторингу надзвичайних ситуацій.

За допомогою системи державного інформаційного забезпечення можна буде простежити за станом заповідних зон або національних парків, виявити незаконну вирубку лісів або несанкціоновану забудову територій, нафтові забруднення, стихійні сміттєзвалища, контролювати стан шлаковідстійників і полігонів промислових відходів та інші порушення або надзвичайні ситуації.

Наприклад, за допомогою космічного моніторингу в галузі сільського господарства можна з точністю до 90% спрогнозувати врожайність, проконтролювати використання земель сільськогосподарського призначення, а також систематично спостерігати за станом грунтів.

Подібна система інформаційного забезпечення потужно використовується у 32-х країнах світу.

А. КЛЮЄВ доручив членам уряду детально опрацювати вимоги до такої системи по кожній з галузей, пропозиції, що існують, і подати на розгляд власні пропозиції про перспективи введення в Україні системи державного інформаційного забезпечення.