Будівництво Бескидського тунелю в Закарпатті почнеться в 2012 році

Будівництво нового Бескидського тунелю в Закарпатті почнеться в 2012 році.

Про це сьогодні, 12 липня, під час поїздки до Ужгорода й зустрічі з керівництвом Закарпатської облдержадміністрації повідомив начальник Львівської залізниці Богдан ПІХ.

«Є вже українська фірма, що виграла тендер, і найближчим часом почнуться проектні роботи. Його попередня вартість - близько 130 млн. доларів США», - уточнив начальник Львівської залізниці.

За його словами, будівництво нового Бескидського тунелю є одним із найактуальніших і найпроблемніших питань ЛЗ. «Йдеться про те, що цей залізничний тунель поблизу районного центру Закарпаття Воловець дуже вузький, він ускладнює рух поїздів. Тунель будували за радянських часів і не розраховували на нинішні потреби», - уточнив Б.ПІХ.

За інформацією голови Закарпатської ОДА Олександра ЛЕДИДИ, через вузькість нинішнього тунелю через нього може проїжджати лише один поїзд, тобто, прокладено лише одну залізничну колію. «Це не дозволяє складати розклад поїздів так, щоб рухалися два поїзди одночасно. Тому будівництво іншого тунелю автоматично дозволить без зупинок, без стоянок сполучатися Закарпаттю з сусідніми регіонами, з Києвом», - сказав він.

Як уточнив керівник Закарпатської ОДА, сьогодні поїзд сполученням «Ужгород-Київ» їде в одному напрямку 16-18 годин, а за умови будівництва Бескидського тунелю тривалість руху скоротиться мінімум вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування Бескидського тунелю.

Раніше будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» у 2011 р. перемогла в тендері «Укрзалізниці» на проектування й будівництво Бескидського тунелю. «Укрзалізниця» веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо виділення додаткових коштів на проект.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року розпочала проектування будівництва Бескидського тунелю, розвідку рельєфу й геодезичні роботи.

1 грудня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект запровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку», яку було підписано ще у серпні 2004 року.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. дол. Кредит надається на 15 років під 4-6%. Із них 40 млн. дол. - на будівництво в Закарпатті Бескидського тунелю, який входить до складу 5-го пан-європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія), решта коштів – на проектні роботи з тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).