КМДА запевняє - будівництво Подільського переходу йде без затримок та за графіком

Будівництво Подільського мостового переходу ведеться без затримок та згідно з графіком.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

За їх даними, станом на сьогодні вже побудовані такі складові об’єкту: естакада на Трухановому острові довжиною 1 км; міст через р. Десенка довжиною 340 м; естакада в урочищі Горбачиха довжиною 0,5 км; Набережно-Рибальска дорога довжиною 1,5 км; міст через вхід у гавань довжиною 355 м; лівоповоротний з’їзд з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів; естакада на Рибальському півострові та міст через гавань.

Крім того, наразі триває підготовка до влаштування дорожнього «одягу» естакади в урочищі Горбачиха та на Трухановому острові. Ведуться також роботи з монтажу металоконструкцій арки мосту через Дніпро.

У комунальному підприємстві наголошують, що необхідність будівництва Подільського мостового переходу та суміщеної з ним лінії метрополітену має визначальне соціальне значення. Адже сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту 4-ма діючими мостами через Дніпро складає близько 300 тис. одиниць з перевищенням пропускної спроможності в «години пік» у 2,8 рази.

В особливо несприятливому стані опинилася північно-східна частина міста, де найбільша житлова частина столиці – Троєщина-Вигурівщина-Воскресенка – зв’язана з правобережжям лише Московським мостом. Тож Подільський мостовий перехід не тільки дозволить побудувати Подільсько-Воскресенську лінію метрополітену, але й розвантажити від автотранспорту Московський міст, який сьогодні навантажений вище своєї паспортної пропускної спроможності.