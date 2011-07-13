Україна і Італія досягли домовленостей щодо морського торгового судноплавства

Міністерство інфраструктури України і Міністерство інфраструктури і транспорту Італійської Республіки погодили проект Угоди про морське торгове судноплавство, робота над яким ведеться ще з 2006 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, укладання угоди матиме позитивні наслідки і сприятиме розвитку торгівлі і туризму між двома державами, зміцненню торгових зв`язків і збільшенню товарообороту.

Переговори за Угодою про морське торгове судноплавство відбулися в приміщенні Міністерства інфраструктури України. Від української сторони головував заступник директора Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Ігор ГОРОБЕЦЬ, італійську делегацію очолив генеральний директор з питань морського транспорту і внутрішніх водних шляхів Енріко Марія ПУЙЯ.

Результатом переговорів стало узгодження сторонами проекту Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Італійської Республіки про морське торгове судноплавство і підписання відповідного протоколу переговорів.

Проект Угоди передбачає врегулювання питань співпраці між Україною та Італією: обслуговування суден у портах, виконання торгових операцій, взаємодія держав під час лиха тощо.

Так, зокрема, положеннями проекту визначено, що Італійська Республіка гарантує українським судам у своїх портах аналогічне ставлення як і до суден під своїм національним прапором. Це стосується питань вільного доступу в порти, використання портових засобів для вантаження і розвантаження вантажів, посадки і висадки пасажирів, здійснення звичайних комерційних операцій і користування всіма послугами для судноплавства. Крім того, такий же принцип діятиме і з питань сплати портових зборів і платежів. Аналогічні зобов`язання щодо італійських суден бере на себе і Україна.