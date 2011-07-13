«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів на 1,6% - до 247,4 млн. осіб

За 6 місяців 2011 року залізницями України перевезено 247,4 млн. пасажирів, що більше минулорічного рівня на 1,6%.

Як повідомляє прес-центр відомства, зростання обсягу пасажирообороту становить 4,1%.

Доходи від пасажирських перевезень становили 2,8 млрд. грн., тоді як витрати - 5,9 млрд. грн.

Збільшення пасажирообороту в звітному періоді відбулося за рахунок збільшення перевезень пасажирів у місцевому сполученні на 8,9%, внутрішньодержавному - на 10,4%.

У міждержавному й приміському сполученнях спостерігається зменшення пасажирообороту на 1,4% і 1,5%, відповідно.