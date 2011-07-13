«Укрзалізниця» збільшила перевезення пасажирів на 1,6% - до 247,4 млн. осіб
12:00, 13 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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За 6 місяців 2011 року залізницями України перевезено 247,4 млн. пасажирів, що більше минулорічного рівня на 1,6%.
Як повідомляє прес-центр відомства, зростання обсягу пасажирообороту становить 4,1%.
Доходи від пасажирських перевезень становили 2,8 млрд. грн., тоді як витрати - 5,9 млрд. грн.
Збільшення пасажирообороту в звітному періоді відбулося за рахунок збільшення перевезень пасажирів у місцевому сполученні на 8,9%, внутрішньодержавному - на 10,4%.
У міждержавному й приміському сполученнях спостерігається зменшення пасажирообороту на 1,4% і 1,5%, відповідно.
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