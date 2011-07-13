«Укрзалізниця» збільшила платежі до бюджету й цільових фондів на 9% - до 6,4 млрд. грн.

За 6 місяців «Укрзалізницею» сплачено платежів до бюджету й державних цільових фондів майже 6,4 млрд. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 9%.

Як повідомляє прес-центр відомства, з цієї суми до Держбюджету сплачено близько 2,8 млрд. грн., що більше звіту 6 місяців 2010 року на 11,1%.

Крім того, за 6 місяців 2011 року розмір середньомісячної заробітної плати по залізницях України становив 3112,7 грн., що вище відповідного періоду минулого року на 16,7%.

Як нагадують у відомстві, враховуючи збільшення обсягів перевезень із початку року, керівництвом галузі було ухвалено рішення про підвищення посадових окладів (тарифних ставок) із 1 квітня на 8% і з 1 липня - на 5%. Загалом до кінця 2011 року передбачається підвищення заробітної плати на 20%, тоді як фінансовим планом було закладено 15%.