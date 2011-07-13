«Аеросвіт» відправить 160 пасажирів рейса, що затримався, з Бангкока завтра

Авіакомпанія «Аеросвіт» відправить пасажирів рейса, який повинен був бути здійснений 12 липня з Бангкока до Києва, завтра, 14 липня, в 5 ранку резервним літаком.

Про це УНІАН по телефону повідомив помічник генерального директора «Аеросвіта» по зв`язках з громадськістю Сергій КУЦИЙ, коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про затримку пасажирів.

При цьому він уточнив, що йдеться про 160 пасажирів, а не 350, як повідомлялося в ЗМІ.

«Протягом години пасажирів вдалося розселити в 5-звездочные готелів, охочим надали можливість зв`язатися з консульством України, представниками авіакомпанії. На прохання десяти пасажирів, їх вдалося відправити до пункту призначення іншими рейсами. За тими, що залишилися посланий резервний літак «Аеросвіта», завтра в 5 ранку планується виліт», - відзначив С.Куций. За його словами, окрім резервного літака, завтра також буде здійснений плановий рейс «Аеросвіта» Бангкок-Київ. Як відзначив він, ніяких конфліктних ситуацій не виникало.

Як уточнив С.Куций, плановий виліт рейса Бангкок-Київ повинен був бути здійснений 12 липня в 5 годин ранку, проте літак не вилетів з технічних причин. "При предполетном огляді повітряного судна була виявлена необхідність заміни ущільнення гідравлічної системи правої стійки шасі. Оскільки необхідних запасних частин в аеропорту Бангкока не було, авіакомпанія була вимушена направити за пасажирами резервний літак", - сказав він, додавши, що цим же літаком до Бангкока відправлені необхідні запчастини і технічний персонал.

Нагадаємо, на сьогодні «Аеросвіт» виконує на маршруті між Києвом і Бангкоком (Таїланд) 5 рейсів в тиждень.