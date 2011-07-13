Донецька залізниця направила понад 373 млн. грн. на ремонт рухомого складу

Донецька залізниця (ДЗ) у 1-му півріччі направила понад 373 млн. грн. на ремонт рухомого складу.

Як зазначає прес-служба Донецької залізниці, протягом 6 місяців поточного року у вагонних депо Донецької залізниці відремонтовано 3887 вантажних вагонів парку «Укрзалізниці», зокрема 510 критих вагонів, 81 хопер-цементовоз, 242 зерновоза, 2863 піввагони, 47 хопер-дозаторів, 13 універсальних платформ та ін. Крім того, оздоровлено деповським і капітальним видами ремонту 2338 вантажних одиниць, які знаходяться у власності промислових підприємств. Загалом відремонтовано на 417 вантажних вагонів більше, ніж було заплановано.

Також в цей період в умовах депо різними видами ремонту оздоровлено 337 пасажирських вагонів, у тому числі деповським - 234, капітальним - 103. На заводах капітально відремонтовано 16 пасажирських вагонів.

До того ж для забезпечення безпеки руху поїздів, підвищення технічної надійності рухомого складу на дорозі проводиться плановий ремонт парку локомотивів. За 6 місяців 2011 року поточним деповським ремонтом (ТР-3 - найскладнішим) оздоровлено 14 маневрових тепловозів, 11 вантажних тепловозів, 9 електровозів. Капітально відремонтовані в умовах заводів 5 електровозів і 3 маневрових тепловози.

Як зазначають на ДЗ, приписний інвентарний парк вантажних вагонів Донецької залізниці складає 31 491 одиницю, загальний знос рухомого складу становить 87%. Із загального числа вантажного парку 64% піввагонів мають термін служби більше ніж нормативний (22 роки).

Довідка УНІАН. Донецька залізниця має потужну ремонтну базу з ремонту вантажних вагонів з 13 депо, з них 8 мають можливість проводити деповський і капітальний ремонт усіх видів вантажного рухомого складу та 5 депо спеціалізуються на технічному обслуговуванні й підготовці вагонів під навантаження.