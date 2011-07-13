ВОЛЯ придбала дніпропетровського провайдера «Фальстап»

Компанія ВОЛЯ, провідний український загальнонаціональний провайдер телекомунікаційних послуг, оголосила про закриття угоди по купівлі дніпропетровського провайдера ТОВ «ТРК Фальстап» (торгова марка "CDC") - одного з найбільш професійних гравців на українському ринку послуг платного телебачення та високошвидкісного доступу в Інтернет.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її словами, дана угода по концентрації схвалена Антимонопольним комітетом України.

Коментуючи дану подію, генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ зазначив, що Дніпропетровськ є стратегічно важливим містом для ВОЛІ.

«Ми вважаємо, що об'єднання стане гарантом нашої присутності в цілому в даному регіоні і привнесе ще більшу цінність у взаємини з клієнтами», - сказав він.

Е. ФРАНКЕ також повідомив, що бачить величезний потенціал «у виключно професійній дніпропетровській команді», яка стала важливою частиною команди ВОЛІ, зазначивши, що компанія ВОЛЯ готова і буде інвестувати в інфраструктуру і сприяти розвитку міста Дніпропетровська.

На думку директора компанії ТОВ «ТРК Фальстап» Наталії ПОГОРІЛОЇ, ця подія є «важливою для нашої компанії», і стала можливою завдяки професіоналізму дніпропетровських співробітників і їх внеску в розвиток компанії і телекомунікаційних послуг в Дніпропетровському регіоні.

«Саме завдяки їм став можливий вихід дніпропетровського підприємства на новий рівень розвитку», - зазначила вона.

Н. ПОГОРІЛА висловила впевненість у тому, що скомбінувавши досвід співробітників «ТРК Фальстап» і знання місцевої специфіки зі знаннями та досвідом команди ВОЛІ, будуть задоволені очікування клієнтів, а послуги стануть більш доступними і привабливими.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним телекомунікаційним загальноукраїнським провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.

Акціонерами компанії є: Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, сімейство фондів під управлінням SigmaBleyzer: UGF III і SBF IV, інвесторами яких виступають в тому числі й Європейський банк реконструкції та розвитку.