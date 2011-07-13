На реконструкцію дороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ витратять 111 млн. грн.

На реконструкцію автомобільної дороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ до кінця року витратять 111 млн. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, презентація проекту реконструкції частини - шляхопроводу на кордоні Херсонської та Миколаївської областей - презентував сьогодні журналістам голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК.

Зокрема, за інформацією начальника ДП «Херсоноблавтодор» Миколи САВЧЕНКА, на ділянці магістралі між Херсоном та Миколаєвом буде реконструйовано 17 км автомобільної дороги і побудований шляхопровід над залізницею протяжністю 110 м. Зазначені роботи будуть виконані протягом 2011-2012 років за умови фінансування робіт в сумі 538 млн. грн.

На 2011 рік обсяги фінансування становитимуть 111 млн. грн. з введенням в експлуатацію 110-метрового шляхопроводу (віадука) через залізницю і 250-метрового.участка водоводу. Кошторисна вартість завершення будівництва шляхопроводу складе 54 млн. грн. Також на реконструкцію підходів до шляхопроводу витратять 20 млн. грн., модернізацію автопокритія - 19 млн. грн, перенесення 250 м водоводу - 8 млн. грн.

Замовником є ​​Служба автомобільних доріг у Херсонській області, генеральним підрядником робіт - ДП «Херсонський облавтодор», субпідрядником - ДП «Мостозагін № 73» (Миколаїв). Закінчити роботи планується до 22 грудня поточного року.

Також за інформацією начальника ДП «Мостозагін № 73» Новруза АЛЛАХВЕРДІЄВА, на строки закінчення робіт з будівництва шляхопроводу може вплинути своєчасність виготовлення 54 несучих балок, які в Україні виготовляє лише одне підприємство у Дніпропетровській області.

За словами Н. САВЧЕНКА на виконання робіт поки надійшло 10 млн. грн., з яких вже освоєно 6 млн. грн.

На даний момент на будівництві працює 96 осіб і 44 одиниці техніки.

Зазначений шляхопровід є об'єктом незавершеного будівництва, який не будувався майже 10 років.