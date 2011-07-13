Янукович доручив керівництву “Укрзалізниці” забезпечити високий рівень обслуговування пасажирів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив українській залізниці забезпечити максимально комфортний та якісний рівень обслуговування пасажирів.

Відповідне доручення Президент України дав генеральному директору Державної адміністрації залізничного транспорту України Володимиру КОЗАКУ під час зустрічі в Криму.

«Було поставлене завдання: зробити все, щоб зменшити видатки по пасажирських перевезеннях, і при цьому забезпечити у повному обсязі комфортне та якісне перевезення пасажирів», – сказав гендиректор «Укрзалізниці» після зустрічі з Президентом України.

Глава держави, за словами В.КОЗАКА, також поставив перед залізничниками завдання максимально забезпечити всі потреби підприємств у перевезенні вантажів. Найближчим часом на виконання доручення Президента України буде розроблено відповідну програму, зазначив він.

«Економіка країни має працювати, і залізничний транспорт не повинен бути стримуючим фактором у цьому процесі. Зокрема, необхідно розробити програму щодо оновлення рухомого складу – локомотивів та вагонів «Укрзалізниці», – сказав В.КОЗАК.